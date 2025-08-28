Ecco quando potrebbe tornare Jashari dall'infortunio al perone

L'infortunio di Ardon Jashari è una doccia gelata per il Milan e ovviamente per il ragazzo. Dopo la lunga trattativa per strapparlo al Club Brugge e solo due presenze ufficiali da subentrato, il centrocampista svizzero oggi ha riportato la frattura del perone nell'allenamento di rifinitura alla vigilia della gara contro il Lecce dopo uno scontro fortuito in allenamento con Santiago Gimenez. Un colpo durissimo che terrà fuori il giocatore per almeno due mesi, anche se con la riabilitazione potrebbe anche volerci qualcosa in più.

Considerando i tempi di recupero, quelli di riabilitazione e riatletizzazione oltre al fatto che si tratta di un trattamento conservativo, senza operazione, abbiamo provato a stimare quante partite salterà Jashari e quando potrebbe tornare. L'ipotesi più plausibile è che potrebbe rientrare a disposizione di mister Allegri per il derby contro l'Inter, in programma nel weekend del 23 novembre. In questo caso tra campionato e Coppa Italia salterebbe undici partite totali. La gara contro i nerazzurri si trova dopo una sosta: possibile che Jashari possa essere pronto già per la gara di due settimane prima contro il Parma ma è anche plausibile che visto il tipo di infortunio lo staff rossonero possa "servirsi" della pausa Nazionali per recuperare in pieno l'elvetico.

Qui l'elenco completo delle partite che potrebbe saltare se dovesse tornare contro l'Inter: