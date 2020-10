Effetto Covid sulla Serie A: da Ibra a Zielinski, in tanti ai box

L'imprevedibilità della situazione Coronavirus inevitabilmente riguarda anche il mondo del pallone che, recentemente, ha conosciuto l'incertezza delle positività e dei contagi tra gli stessi calciatori. Come sottolinea la 'Gazzetta dello Sport', in edicola quest'oggi, sono tanti i giocatori in Serie A che hanno contratto il Coronavirus o che attualmente sono positivi. In quasi tutte le formazioni della massima serie italiana si possono contare calciatori che hanno contratto il Covid-19 e che hanno costretto allenatori e staff tecnici a rivedere formazioni o a fermare allenamenti per il timore di altri contagi. In attesa di una maggiore chiarezza sul protocollo da seguire, squadre come Milan, Inter, Napoli o Genoa si scontrano con una realtà difficile da controllare e tremendamente comune alla quotidianità di molti noi. Tra proposte e grande attenzione, tuttavia, la recente sosta per le nazionali potrebbe causare altri contagi e conseguenti stop di molti altri calciatori. Concentrandoci sul caso rossonero, in attesa del derby, Stefano Pioli attende speranzoso che il ciclo di tamponi a cui si sottoporà Ibrahimovic possa affermare la sua negatività e renderlo disponibile per la stracittadina milanese.