Eintracht Francoforte, André Silva inarrestabile: 7 gol in 8 partite per l'ex Milan

André Silva sembra essere tornato quel giocatore ammirato col Porto. Dopo due stagioni in chiaroscuro, il portoghese è riuscito a trovare la sua dimensione con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Terzo gol consecutivo dopo la doppietta siglata con l'Hertha Berlino e settimo gol in otto gare. Tra Europa League, Bundes e coppa di Germania l'ex Milan ha messo a segno 15 gol in 34 partite.