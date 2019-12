Elneny, parla il padre: "Vuole andare al Milan, prossime ore potrebbero essere decisive"

Che il Milan sia alla ricerca di un centrocampista non è una notizia nuova e, in questo senso, un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Elneny. Centrocampista egiziano di proprietà dell'Arsenal ma in prestito al Besiktas, Elneny potrebbe essere molto vicino ai rossoneri secondo quanto riferito dal padre dello stesso giocatore. Intervistato da Sada Al Balad Tv, Nasser Elneny ha dichiarato: "Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l'interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan."

Parole importanti quelle del padre della mezzala egiziana che potrebbe presto approdare in rossonero.