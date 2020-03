Emergenza Coronavirus, Alitalia predispone i voli per il rientro dei connazionali

Diversi italiani sono rimasti bloccati all’estero dopo l’inasprimento delle misure del Governo per far fronte al Coronavirus. In questo senso Alitalia, in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, ha fatto sapere di star “predisponendo una serie di voli speciali per permettere a migliaia di connazionali di rientrare in Italia, e continuerà anche ad operare verso alcuni Paesi che hanno disposto provvedimenti restrittivi ai cittadini italiani e a passeggeri che hanno soggiornato in Europa”, si legge nella nota diffusa.