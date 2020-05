Emergenza Coronavirus, in Svezia niente lockdown ma boom di decessi. Tegnell: "Davvero una sorpresa"

La Svezia è l'unico paese europeo a non aver imposto il lockdown, una scelta che ha fatto leva sul senso responsabilità dei singoli. Tuttavia, come riferito da tpi.it, negli ultimi giorni c'è stato un boom di decessi, i quali hanno superato quota 3000. Un numero molto basso se pensiamo all'Italia ma decisamente più alto rispetto agli altri paesi scandinavi dove è stato ordinato il lockdown. Anders Tegnell, epidemiologo che ha consigliato di non imporre il distanziamento, si è espresso così: "E' un numero spaventosamente alto, è stato davvero una sorpresa".