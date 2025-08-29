Emergenza rossonera, la Gazzetta: "Attacco spuntato, Pulisic in dubbio"

Un Milan in emergenza offensiva quello che si presenta oggi a Lecce dove, allo stadio Via del Mare, si giocherà alle 20.45 la seconda giornata di campionato. Non la situazione ideale, specialmente se si arriva dal flop dell'esordio con sconfitta a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Allegri dovrà fare a meno di Rafael Leao, ancora alle prese con il fastidio al polpaccio da cui non ha recuperato totalmente e per il quale non lo si è voluto rischiare, e anche di Christian Pulisic, che è partito con la squadra ma dovrebbe partire dalla panchina.

Oggi la Gazzetta dello Sport scrive proprio di questo attacco rabberciato con cui il Diavolo si presenta a Lecce. Titola la rosea: "Attacco spuntato, Pulisic in dubbio". Viene poi aggiunto su Christian Pulisic: "Lo statunitense non al top, dovrebbe iniziare dalla panchina. Musah da cedibile a titolare". Fastidio di lieve entità alla caviglia per l'attaccante americano che sarà comunque disponibile a gara in corso. Per il connazionale centrocampista invece dovrebbe esserci la titolarità sulla fascia, resa possibile anche dall'infortunio di Jashari che dovrebbe farlo restare in rossonero.