Emerson Royal: "Serie A campionato difficile, ma vengo per lottare e cercare di vincere"

vedi letture

In merito all’arrivo in Italia e in Serie A, Emerson Royal ha dichiarato ai microfoni di Milan TV:

Sulla lingua: "Non parlo ancora italiano, per questo avere persone come Fonseca e Leao che parlano portoghese mi possono aiutare molto. Devo imparare l'italiano il prima possibile per parlare con i miei compagni. Io sono fatto così, mi piace parlare, fare battute, mi piace ballare e fare tante cose. E per farlo bene devo parlare l'italiano".

Sulla Serie A: "Quando sono andato via dal Brasile per andare in Spagna ho trovato un calcio un po' diverso. In Spagna il calcio è tecnico, in Inghilterra invece è più fisico. Ora arrivo in Italia dove il calcio è più tattico, credo che le cose che ho imparato nella mie esperienze in Brasile, Spagna e Inghilterra mi possono aiutare a fare bene qui. So che è un campionato difficile, ma vengo per lottare e cercare di vincere".