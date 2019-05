Empoli, Caputo: "La paura non esiste, pensiamo solo a vincere con l'Inter"

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, parla così ai microfoni di Sky della prossima sfida contro l'Inter a San Siro che per gli azzurri mette in palio la Serie A: "Siamo all'ultima partita di campionato e sappiamo di giocarci tutto, ma non dobbiamo pensare a questo, solo a vincere e portare il risultato a casa".

Giocare in uno stadio come San Siro sarà stimolante o mette un po' di paura?

"Credo che in questo momento la paura non esiste, abbiamo solo voglia affrontare questa partita in uno stadio importante".

Tanti incroci negli ultimi 90', avrete anche il pensiero di quello che succede sugli altri campi?

"Noi non dobbiamo pensare agli altri ma a noi stessi, con tre punti saremmo salvi e non dobbiamo pensare agli altri".