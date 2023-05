Empoli, Corsi blinda Baldanzi, Fazzini e Guarino: "Vorremmo trattenerli ancora un anno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Baldanzi, Fazzini, Guarino e non solo. Sono tanti i talenti dell'Empoli e il presidente Fabrizio Corsi lo sa bene. Sono tanti anche quelli che piacciono alla Lazio di Sarri, specialmente i tre sopracitati.

A Il Messaggero, il numero uno del club toscano ha parlato così circa un possibile interessamento biancoceleste: "Come dar torto a Maurizio.Questi profili però vorremmo trattenerli ancora un anno, anche perché sono ragazzi troppo giovani che si devono completare, soprattutto dal punto di vista fisico. La prossima stagione potrebbero essere ancora più decisivi per noi. Non dimentichiamo che hanno vinto lo Scudetto con una Primavera da cui sono usciti Ricci, Viti, Asllani e lo stesso Belardinelli, che l'anno prossimo farà parte della nostra rosa".