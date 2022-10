MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli, si è così espresso a TMW sull'affrontare Leao e Kvaratskhelia: "Non mi preoccupano: sono migliorato in fase difensiva, visto il cambiamento da mezzala a terzino. Provo a migliorare in settimana e non mi preoccupano questi grandi campioni".