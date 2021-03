Eranio: "Il Milan è uscito immeritatamente contro il Manchester"

L'ex centrocampista del Milan, Stefano Eranio, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la sfida di domani contro la Fiorentina: "I rossoneri sono usciti immeritatamente contro il Manchester. Ibra? È importantissimo per la sua squadra, così come Ribery lo è per i viola e spero, da tifoso milanista, che il francese non sia in serata domani. Quanto ai due club, dico che mancano ormai da troppo tempo a livello europeo e mi auguro, per quanto riguarda la Fiorentina, che riesca a riprendersi".