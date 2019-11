Eranio su Rebic: "In sovrappeso di 4 kg, ieri si è smarcato male"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Ante Rebic: "Rebic avrà 4 kg in più rispetto al Rebic che ho visto a Verona. Borini sarebbe stato più pronto. Ci son state delle situazioni in cui Rebic si è smarcato male ed è stato sorprendente per un nazionale croato. Non puoi mettere in difficoltà compagno e te stesso facendo un movimento che è contro le tue caratteristiche. Dovrebbe diventare un mini leader di questa squadra, però si deve preparare. Io un giocatore così, ora, non lo farei giocare".