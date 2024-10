Esonero per Fonseca durante la sosta? Passerini: "Non succederà. A Fonseca è stata confermata la fiducia"

Non è un avvio di stagione sereno per il Milan di Fonseca, tra problemi di spogliatoio e risultati altalenanti. Le sconfitte contro Leverkusen e Fiorentina hanno già spento la fiamma riaccesa dall'ottima vittoria nel derby e torna ad aleggiare la domanda: Fonseca è ancora l'uomo giusto? Ne parla, in diretta a Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini.

C’è qualche indicazione per un possibile esonero di Fonseca durante questa sosta?

“Non succederà. A Fonseca è stata confermata la fiducia. Chi si aspetta un esonero durante questa sosta si dovrà rassegnare perché a Milan-Udinese alla ripresa ci sarà ancora Fonseca, salvo cataclismi che a me non risultano in questo momento. Il Milan ha confermato la fiducia all’allenatore”.