Estupinan dopo Lecce: "Lotteremo per portare questo grande club dove merita"

Prestazione in crescendo quella di Pervis Estupinan contro il Lecce: il nuovo laterale sinistro del Milan ha giocato titolare per 90 minuti e a fronte di un primo tempo ancora non convincente, ha giocato una ripresa nettamente migliore. In questo modo l'ecuadoriano ha contribuito a conquistare la prima vittoria in campionato dei rossoneri che necessitavano di questi tre punti dopo la sconfitta contro la Cremonese che Igli Tare, ieri nel pre-gara, ha definito come "traumatizzante".

Estupinan ha esultato così su Instagram il giorno dopo la vittoria: "+3. Grande lavoro della squadra, insieme siamo più forti. Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita. Grazie a tutti i nostri rossoneri in viaggio che ci hanno accompagnato a Lecce. Forza Milan".