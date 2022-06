Euro under 19, l'Italia di Nasti e Desplanches impegnata domani contro l'Inghilterra in semifinale

MilanNews.it

Impegno importante nella giornata di domani per due giovani calciatori della Primavera rossonera, Marco Nasti e Sebastiano Desplanches. L'Italia under 19 infatti sarà impegnata nella semifinale dell'Europeo di categoria che si sta giocando in Slovacchia contro l'Inghilterra. Dopo essere arrivati secondi nel proprio girone dietro alla Francia, gli Azzurrini tentano il colpaccio e l'approdo in finale. L'appuntamento alle 17 di domani.