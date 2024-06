Euro2024, la Francia soffre ma vince contro l'Austria: decide un autogol di Wöber

Austria-Francia è andata in scena nella Düsseldorf Arena, partita del Girone D dove sono inserite anche Polonia e Olanda. Per les Blues, prima vittoria all'esordio in questo Euro2024, 1-0 grazie allo sfortunato autogol di Maximilian Wöber nel primo tempo. I francesi dei rossoneri Theo, Maignan e Giroud soffrono per gran parte del primo tempo e soprattutto nei minuti finali gara, con l'Austria protagnosta di una prestazione di cuore, ma senza aver trovato la giusta concretezza sotto porta. Dopo questa vittoria, la Francia raggiunge a 3 punti l'Olanda (si affronteranno nella seconda giornata) vittoriosa nella precedente gara contro la Polonia.