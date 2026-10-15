Europa League, Salisburgo-Milan: arbitrerà il rumeno Feșnic
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Terna arbitrale e dettagli della sfida di questa sera tra il Milan e il Salisburgo
Oggi il Milan torna a giocare in Europa League. La formazione di Ruben Amorim sarà protagonisa alla RedBull Arena di Salisburgo contor la formazione austriaca. Di seguito terna arbitrale e dove seguire la sfida della seconda giornata della League Phase.
LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN
Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
IV uomo: Florin Andrei ROU
VAR: Cătălin Popa ROU
AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP
DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN
Data: giovedì 15 ottobre 2026
Ora: 18.45
Stadio: Red Bull Arena
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it
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