Europa League, Salisburgo-Milan: arbitrerà il rumeno Feșnic

Europa League, Salisburgo-Milan: arbitrerà il rumeno FeșnicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis
Terna arbitrale e dettagli della sfida di questa sera tra il Milan e il Salisburgo

Oggi il Milan torna a giocare in Europa League. La formazione di Ruben Amorim sarà protagonisa alla RedBull Arena di Salisburgo contor la formazione austriaca. Di seguito terna arbitrale e dove seguire la sfida della seconda giornata della League Phase. 

LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN
Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
IV uomo: Florin Andrei ROU
VAR: Cătălin Popa ROU
AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN
Data: giovedì 15 ottobre 2026
Ora: 18.45
Stadio: Red Bull Arena
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it