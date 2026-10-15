Serie A, 7^ giornata: tutte le partite in programma con date, orari e guida tv
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Il programma completo della settima giornata della Serie A con date, orari e guida tv
Al termine delle competizioni europee riprese questa settimana, già venerdi sera tornerà a rotolare il pallone sui campi di Serie A. Di seguito il programma completo con date, orari e guida tv.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA
Frosinone-Sassuolo venerdi 16 ottobre ore 20:45 (DAZN)
Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15.00 (DAZN)
Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18:00 (DAZN)
Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky)
Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN)
Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN e Sky)
Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN)
Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN)
Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)
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