Serie A, 7^ giornata: tutte le partite in programma con date, orari e guida tv

Serie A, 7^ giornata: tutte le partite in programma con date, orari e guida tvMilanNews.it
Oggi alle 07:48News
di Lorenzo De Angelis
Il programma completo della settima giornata della Serie A con date, orari e guida tv

Al termine delle competizioni europee riprese questa settimana, già venerdi sera tornerà a rotolare il pallone sui campi di Serie A. Di seguito il programma completo con date, orari e guida tv.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA 

Frosinone-Sassuolo venerdi 16 ottobre ore 20:45 (DAZN) 

Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15.00 (DAZN) 

Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18:00 (DAZN) 

Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky) 

Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 (DAZN) 

Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15:00 (DAZN)

Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN e Sky)

Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 (DAZN) 

Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 (DAZN) 

Parma-Torino lunedi 19 ottobre ore 20.45 (DAZN e Sky)