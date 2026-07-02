Europei U19, è 0-0 tra Italia e Croazia: gli azzurrini basta 1 punto per passare
Dopo la vittoria per 2-0 nella partita inaugurale contro la Serbia, oggi gli azzurrini U19 hanno pareggiato 0-0 contro la Croazia. 4 i punti totalizzati dalla nazionale italiana dopo due partite, con la terza e ultima del girone contro l'Ucarina che potrebbe valere la qualificazione alle semifinali con la conquista minima di 1 punto.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-CROAZIA
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi (65' Marello); Liberali (65' Comotto), Sala, Coletta; Wiafe (92' Idele), Iddrissou, Mosconi (83' Arena). CT Bollini
CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic (83' Chelfi), Subotic (83' Zrilic), Covic, Sutalo; Kusanovic (72' Baric), Bakovic (72' Simic). CT Orescanin
LA CLASSIFICA DEL GIRONE
GRUPPO B
1. Italia: 4 punti (2 partite giocate; 2 gol fatti, 0 gol subiti)
2. Ucraina: 3 punti (1 partita giocata; 3 gol fatti, 1 gol subito)
3. Croazia: 1 punto (2 partite giocate; 1 gol fatto, 3 gol subiti)
4. Serbia: 0 punti (1 partita giocata; 0 gol fatti, 2 gol subiti)
IL CALENDARIO
Italia-Serbia 2-0
Croazia-Ucraina 1-3
Croazia-Italia 0-0
Serbia-Ucraina (2 luglio ore 19)
Ucraina-Italia (5 luglio ore 17)
Serbia-Croazia (5 luglio ore 17)
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