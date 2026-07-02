Biasin non ha dubbi: “Non ci credo che il Milan fa un mercato da -200 milioni”

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Biasin commenta il mercato del Milan ed enuncia le sue aspettative.

Fabrizio Biasin, durante l’ultima puntata di È Sempre Derby, ha parlato del mercato del Milan e del saldo che avrà il club rossonero a fine mercato. Queste le sue parole.

“Se alla fine del mercato il Milan avrà fatto un mercato da meno 200 milioni, io sarò sorpreso, molto meravigliato. Se invece alla fine del mercato il Milan aveva fatto un mercato da meno 40, 50, 60, 70 milioni, allora sarà tutto un pochino nella logica e la stessa cosa vale per l'Inter. Però sono tutti ragionamenti che bisogna fare a fine mercato”.