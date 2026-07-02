Liberali al Como. Di Michele: "Bravo lui e Aquilani. I Lariano hanno sicuramente fatto un affare"
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Sulle frequenze di TMW Radio l'ex attaccante David Di Michele ha commentato il passaggio di Mattia Liberali al Como
Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà', l'ex attaccante David Di Michele ha commentato le ultime notizie riguardanti il calciomercato di Serie A, soffermandosi in modo particolare sul discusso trasferimento di Mattia Liberali al Como.
Il Como prende Liberali. Che ne pensa?
"Aveva fatto vedere delle cose al Milan, però quest'anno ha fatto bene. E' uno di grande prospettiva, oggi si è consacrato in Serie B, facendo ottime cose. E ha personalità, come ha dimostrato a Catanzaro, dove si è preso in mano la squadra. Bravo lui, bravo Aquilani. L'affare lo ha fatto di sicuro il Como".
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