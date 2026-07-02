Corvino sull'ultima stagione del Milan: "La mancata qualificazione in Champions ha portato una reazione di pancia"

vedi letture

Pantaleo Corvino, su TMW Radio, è tornato sull'ultima stagione dei rossoneri: "Penso che la delusione di una mancata qualificazione in Champions..."

Il Milan prosegue il proprio percorso sul mercato con idee chiare, lavorando sia sui rinforzi sia sulla pianificazione dell'intera rosa.

L'operazione che ha portato a Gonçalo Ramos rappresenta soltanto l'inizio del lavoro della dirigenza, impegnata nel costruire un gruppo competitivo, equilibrato e ricco di soluzioni. Allo stesso tempo vengono valutate le possibili cessioni, i rinnovi dei calciatori fondamentali e la crescita dei giovani più interessanti del club. Tutti elementi che influenzeranno le prossime decisioni.

L'obiettivo è consegnare all'allenatore una squadra completa e pronta ad affrontare ogni appuntamento stagionale. Nel frattempo la società continua a monitorare il mercato e mantiene aperti diversi dialoghi in vista delle ultime opportunità.

Intanto Pantaleo Corvino, su TMW Radio, è tornato sull'ultima disastrosa stagione dei rossoneri: "Penso che la delusione di una mancata qualificazione in Champions all'ultima giornata contro il Cagliari già salvo, abbia potuto portare ad una reazione di pancia. A volte bisogna è giusto riflettere, però succede che i dirigenti possano avere questo tipo di reazioni come può fare un allenatore quando decide un cambio e dopo magari si può pente o come fa un direttore quando sbaglia un calciatore. II Milan in quel momento ha avuto quella reazione immediata alla luce di questa mancata qualificazione".