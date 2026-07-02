Vieri sull'arrivo di Ramos: "Il Milan deve andare in Champions tutti gli anni, tra 60 e 70 milioni cambia nulla"

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Christian Vieri, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato così l'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos

Il lavoro del Milan sul mercato prosegue senza interruzioni, seguendo una strategia che coinvolge sia gli acquisti sia la costruzione della rosa per la prossima stagione.

L'ingresso di Gonçalo Ramos rappresenta solo una delle prime mosse della dirigenza, al lavoro per creare un organico competitivo, equilibrato e completo in ogni reparto. Contemporaneamente vengono prese in esame le possibili operazioni in uscita, i rinnovi dei calciatori più importanti e il percorso dei giovani talenti. Tutti elementi destinati a incidere sulle valutazioni future.

La società vuole offrire all'allenatore una squadra affidabile e pronta per affrontare tutte le competizioni. Intanto proseguono i contatti con diversi club e la ricerca di nuove opportunità prima della chiusura del mercato.

Intanto Christian Vieri, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato così l'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos: "Finalmente, al Milan serve qualcuno che segni tutte le domeniche, era da 10 anni che non aveva un centravanti così. Deve andare in Champions tutti gli anni, tra 60 e 70 milioni cambia nulla. È un grandissimo giocatore, hanno preso uno fortissimo".