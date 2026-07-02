Bucchioni critica Ibrahimovic: "Non è che aspetti e mandi via il tecnico"
Il Milan continua a lavorare con attenzione sul mercato, seguendo una linea precisa che comprende sia i nuovi acquisti sia la costruzione della squadra per la prossima stagione.
L'operazione Gonçalo Ramos rappresenta soltanto l'inizio del lavoro della dirigenza, impegnata nel creare una rosa equilibrata, competitiva e con valide alternative in ogni reparto. In parallelo vengono analizzate le possibili uscite, i rinnovi dei giocatori più importanti e lo sviluppo dei giovani talenti cresciuti nel vivaio e già vicini alla prima squadra. Tutti aspetti fondamentali per le prossime decisioni.
La priorità del club è mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e completo. Nel frattempo il Milan continua a monitorare il mercato, mantenendo contatti costanti con altri club e valutando ogni occasione disponibile prima della chiusura della finestra estiva.
Intanto Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è il maggior responsabile. Un dirigente che vede la squadra in difficoltà, la ricompatta per centrare l'obiettivo. Poi non è che aspetti e mandi via il tecnico".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan