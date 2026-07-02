Bucchioni critica Ibrahimovic: "Non è che aspetti e mandi via il tecnico"

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Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è il maggior responsabile". Ecco le sue parole

Il Milan continua a lavorare con attenzione sul mercato, seguendo una linea precisa che comprende sia i nuovi acquisti sia la costruzione della squadra per la prossima stagione.

L'operazione Gonçalo Ramos rappresenta soltanto l'inizio del lavoro della dirigenza, impegnata nel creare una rosa equilibrata, competitiva e con valide alternative in ogni reparto. In parallelo vengono analizzate le possibili uscite, i rinnovi dei giocatori più importanti e lo sviluppo dei giovani talenti cresciuti nel vivaio e già vicini alla prima squadra. Tutti aspetti fondamentali per le prossime decisioni.

La priorità del club è mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e completo. Nel frattempo il Milan continua a monitorare il mercato, mantenendo contatti costanti con altri club e valutando ogni occasione disponibile prima della chiusura della finestra estiva.

Intanto Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è il maggior responsabile. Un dirigente che vede la squadra in difficoltà, la ricompatta per centrare l'obiettivo. Poi non è che aspetti e mandi via il tecnico".