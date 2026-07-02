Mussa sulle parole di Ibrahimovic per Koeman: "Il concetto è vero, però..."

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iovanni Mussa, su TMW Radio, ha parlato così delle parole di Zlatan Ibrahimovic verso Ronald Koeman: ecco che cosa ha detto

Il Milan va avanti con il proprio piano sul mercato, lavorando sia sui rinforzi sia sull'organizzazione della squadra per affrontare la nuova stagione.

L'arrivo di Gonçalo Ramos è soltanto una delle prime operazioni portate avanti dalla dirigenza, che punta a costruire una rosa completa, competitiva e ricca di alternative. Parallelamente vengono valutate le possibili cessioni, i rinnovi dei giocatori chiave e la crescita dei giovani più promettenti. Tutti fattori che influenzeranno le prossime decisioni.

L'obiettivo è consegnare all'allenatore un gruppo affidabile e pronto per tutti gli impegni stagionali. Nel frattempo il club continua a monitorare il mercato e mantiene aperti diversi canali di dialogo con altre società.

Intanto Giovanni Mussa, su TMW Radio, ha parlato così delle parole di Zlatan Ibrahimovic verso Ronald Koeman: "È chiaro che sia stata una frecciata abbastanza personale. Il concetto che sottende però è vero, ossia che Koeman ha snaturato l'anima del gioco olandese, da sempre offensivo e a tutto campo. Koeman invece si è dimostrato troppo conservativo. Se tu hai giocatori di un certo tipo puoi applicare un calcio più difensivo, ma se lasci in panchina Malen per correre meno rischi vuol dire che c'è un problema".