Pellegatti spiega: “Se Ibra non fosse al Milan Liberali sarebbe venuto. Le sue frasi gli sono rimaste dentro”

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Carlo Pellegatti spiega la motivazione di Liberali di non tornare al Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mancato ritorno di Mattia Liberali al Milan, pronto a diventare un giocatore del Como. Queste le sue parole.

“La situazione è molto scarna, è molto pratica. Se al Como ci fosse stato, parliamoci chiaro, Ibrahimovic e al Milan non ci fosse stato Zlatan Ibrahimovic, Liberali sarebbe venuto al Milan. L'anno scorso è rimasto molto male lui e il suo entourage per i rumors, per le voci legate ad affermazioni di Zlatan Ibrahimovic nei confronti del ragazzo. Il ragazzo ha voluto andare via dal Milan, è andato a Catanzaro, gli è rimasto dentro qualcosa e quando poi ieri il il suo entourage e il ragazzo hanno avuto la conferma che Zlatan Ibrahimovic è ancora una delle figure principali, hanno deciso di andare a Como”.