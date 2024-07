Europeo U19, la formazione ufficiale dell'Italia contro la Norvegia: tre rossoneri titolari, Camarda e Sia in panchina

Oggi alle 16.30 al Seaview Stadium d Belfast, l'Italia Under 19 fa il suo esordio nell’Europeo di categoria contro la Norvegia, nella gara valida per la prima giornata del girone A. Nella formazione titolare degli azzurrini sono presenti anche tre dei quattro giovani rossoneri convocati dal ct Bernardo Corradi: si tratta di Vittorio Magni, Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli. Diego Sia e Francesco Camarda, che fino ad oggi non era mai stato convocato dall'Under 19, partiranno invece inizialmente dalla panchina.

Ecco la formazione ufficiale dell'Italia U19: (4-3-1-2) Marino; Magni, Criniera, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Ebone.