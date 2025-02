Eurorivali, il Feyenoord torna alla vittoria dopo tre sconfitte e vince il derby

Il Milan dopo l'impegno contro l'Empoli si rituffa nella Champions League. I rossoneri mercoledì sera alle ore 21 saranno protagonisti dell'andata dei Playoff della massima competizione europea in Olanda, in casa del Feyenoord, allo stadio de Kuip. Un impegno già di per sè importante e affascinante ma che acquisisce ancora più valore se si considera l'immediato ritorno di Santiago Gimenez nello stadio che è stato casa sua per due stagioni e mezzo.

Anche il Feyenoord ha vinto il suo appuntamento pre Champions. Una gara importante per la squadra di Brian Priske che era impegnata nel derby contro i rivali cittadini dello Sparta Rotterdam, in calendario dopo tre sconfitte consecutive contro Lille, Ajax e Psv. Una gara dal risultato senza storia, anche se due gol sono arrivati nel finale, in cui la prossima avversaria rossonera ha vinto per 3-0 grazie alle reti di Timber, Hadj Moussa e Paixao.