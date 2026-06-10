Evani sul momento del Milan: "Dire che mi sembra anomalo è poco"
Non si può dire che la situazione in cui si è calato il Milan, sia una situazione normale. Non si era mai visto un club che licenziasse in tronco tutte le figure apicali, per poi far trascorrere oltre due settimane di tempo senza andare a ufficializzare nessun sostituto a nessun livello. Una gestione che preoccupa i tifosi già di per sè allarmati e scontenti. A commentare il momento del Milan anche un ex grande giocatore come Chicco Evani che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.
LE PAROLE DI EVANI SUL MILAN
Chicco Evani sul momento attuale del Milan con la cacciata di tutti i verticia ancora senza sostituti dopo oltre due settimane: "Dire che mi sembra anomalo è poco. Io farei un ulteriore passo indietro, a Milan-Cagliari. La sensazione è che se quella partita fosse andata diversamente, oggi non saremmo in questa situazione. Si legge che ci fossero problemi anche prima, che io non conosco nel dettaglio, ma per me la decisione di fare tabula rasa è stata davvero figlia di quel risultato. Reazione di pancia? Questo non posso dirlo, ma con il Milan in Champions credo che lo scenario complessivo sarebbe cambiato"
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