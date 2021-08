Ex Milan, Bojan Krkic riparte dal Giappone: giocherà nel Vissel Kobe

Ora è ufficiale: Bojan Krkic giocherà nel campionato giapponese. L’ex giocatore fra le altre di Barcellona, Roma e Milan, ha firmato un contratto con il Vissel Kobe, squadra in cui militano anche Andreas Iniesta e Thomas Vermaelen. Bojan, 31 anni il prossimo 28 agosto, ha giocato nel Milan nella stagione 2012/2013 collezionando in totale 27 presenze e mettendo a segno solo 3 gol. Nelle ultime due annate l’attaccante spagnolo aveva giocato nel Montreal Impact. La notizia dell’ufficialità di Bojan al Vissel Kobe è stata pubblicata direttamente sui profili social delle parti.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. ️ pic.twitter.com/yDerirqZhk