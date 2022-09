Ex Milan, Brocchi interessa al Foggia per la panchina

MilanNews.it

Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan ed allenatore del Monza, sarebbe in lizza per andare ad allenare il Foggia al posto di Roberto Boscaglia. L’ex rossonero avrebbe chiesto tempo per valutare bene la situazione. Fra i possibili allenatori che interessano i Satanelli c’è anche Marco Marchionni, che ha già allenato il Foggia nella stagione 2020/2021. A riportare le notizie è La Gazzetta dello Sport.