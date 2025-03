F.Galli: "Chi via tra Theo, Leao e Maignan? Forse Leao, ma chi vuole restare può restare"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Filippo Galli ha parlato la sfida in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan, soffermandosi in modo particolare sui rossoneri.

Ultima chiamata per il Milan contro il Napoli:

"Sfida difficile, il Napoli è favorito. il Milan ha recuperato nelle ultime due partite ma c'è ancora tanta tensione e confusione. Quando il Milan non ha niente da perdere però ha poi recuperato, la speranza è che possa dare il meglio di sè a Napoli, perché una vittoria sarebbe una svolta per il campionato".

Theo Hernandez, Maignan, Leao: se ne rimane uno al Milan, chi dovrebbe essere il prescelto?

"Non saprei scegliere, forse Leao. Chi vuole restare, può restare. Non credo che la società metta qualcuno nelle condizioni di andare via. Se rimangono, devono rimanere convinti di dare il proprio apporto alla causa".

Ma davvero è stato così importante la figura di Maldini e il suo addio?

"E' stata una figura di riferimento, così come Massara. Credo che se hai bisogno di una presenza così forte vuol dire che non hai ancora raggiunto una certa maturità. Quando un leader va via, deve lasciare i giocatori nella condizione di poter badare a se stessi. Servono dei giocatori con personalità, leader, e oggi fatico a trovarne al Milan".