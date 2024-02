F.Galli commenta le scelte di Pioli e Stephan: "Vedremo se sarà 4-2-3-1 o 4-3-3"

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio di Rennes-Milan, gara di ritorno del playoff di Europa League che garantirà, al termine dei 90 minuti, un posto negli ottavi di finale della competizione europea. I rossoneri sono forti del 3-0 nella gara di andata che rappresenta un buon tesoretto da gestire e confermare in questa partita di ritorno. Nel pre partita, in studio a Milan Tv, ha parlato Filippo Galli.

Il commento di Galli sulle formazioni scelte da Pioli e Stephan: "Il Rennes è una squadra che vuole giocare nella metà campo offensiva oppure vuole aspettare per poi avere lo spazio per liberare tutti questi giocatori di qualità Vedremo quale sarà l'atteggiamento iniziale del Milan e chi prevarrà a inizio gara. Sul Milan, vedremo se sarà un 4-2-3-1 o un 4-3-3, ma sappiamo che Pioli sottolinea che non è una questione di posizioni, quanto più della capacità dei giocatori di saper occupare gli spazi. Credo che Reijnders sia un giocatore molto bravo negli inserimenti, se giocherà avanzato potrà essere un’arma in più per il MIlan."