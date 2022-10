F. Galli: "Diaz un folletto: ieri sera mi ha dato queste sensazioni..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, si è così espresso sui propri canali social commentando la grande prestazione di Brahim Diaz contro il Monza: "Folletto: Una creatura leggendaria tipica della tradizione popolare raffigurato generalmente come un essere piccolo, burlone, agile e sfuggente, capace di volare e di rendersi invisibile. Ancora non vola ne’ sa essere invisibile ma, ieri sera, Brahim Diaz mi ha dato queste sensazioni!".