F. Galli: "Modric mi dà vibes da Baresi: lo vediamo quando anche quando esulta, quando il Milan vince, quando fa gol"

vedi letture

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a MilanVibes su Luka Modric: “Sono un po’ le vibes che mi dava Franco Baresi. Mi sembra un giocatore che abbia sposato a pieno la causa, sembra si senta addosso questi colori. Lo vediamo quando anche quando esulta, quando il Milan vince, quando fa gol. In tutta la verve e l’impegno che ci mette sia quando abbiamo la palla che quando non l’abbiamo. Ha recuperato tanti palloni. Mi auguro che lui possa continuare il connubio con i nostri colori.”

Cosa voleva dire allenarsi con Baresi?

“Lui era uno di poche parole, era leader con l’esempio. Poi c’è da dire che quella squadra aveva una professionalità unica. Credo che la cultura del lavoro di quel gruppo, sia di quello successivo, sia stata unica, almeno ovviamente per quello che ho vissuto. Io ho iniziato la quattordicesima stagione lì. Questo era certamente un input che ci arrivava anche dal capitano, ma da tutti quei giocatori c’era un’applicazione. Quando arrivò Sacchi portò una cultura del lavoro ancora più accentuata, anche in termini di lavoro sul campo. Capello fu, secondo me altrettanto bravo, perché non dismise ciò che Sacchi aveva portato. Cercò di portare qualcosa come ad esempio il fatto che magari i compiti che venivano dati in fase di non possesso agli attaccanti non erano così pressanti. Lui era stato giocatore e questa cosa lo aveva aiutato nel comprendere la necessità di recuperare dal punto di vista nervoso più che atletico che fisico per alcuni giocatori che si pensava fossero arrivati a fine corsa. Infatti poi il Milan ritornò a vincere anche negli anni seguenti.”