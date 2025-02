F. Galli su Leao: "Crea azioni pericolose, ma gli manca sempre l'ultimo tocco"

Il Feyenoord ha battuto 1-0 il Milan nell'andata dei playoff di Champions League. Allo stadio De Kuip di Rotterdam, i rossoneri di Sergio Conceicao sono stati sorpresi dal gol in apertura di gara di Igor Paixao al 3' che sfrutta una evidente papera di Maignan. Santiago Gimenez, il fresco ex di turno, e Joao Felix non hanno trovato il modo di impensierire concretamente i padroni di casa, nonostante una formazione di partenza iper offensiva (con anche Leao e Pulisic dal 1').

Galli si espone a Milan TV

"Dopo il gol dell'1-0 sembravamo un pugile all'angolo che non riusciva a uscire. Poi abbiamo fatto qualcosa, ma a Leao mancava sempre qualcosa. Crea delle azioni pericolose ma gli mancava sempre l'ultimo tocco, non so se per sfortuna o per mancanza di determinazione. Gimenez sembrava tranquillo ma evidentemente non era così. Milan che ha mostrato dei limiti in campo, ma c'è da dire che il Feyenoord ha fatto una grande partita, da grande squadra e il cambio di allenatore ha sortito quell'effetto che ha avuto il Milan quando era appena arrivato Sergio Conceiçao".