Fallo di Tomori su Ikone? Per Di Livio non è rigore: è un intervento da far vedere ai ragazzini

MilanNews.it

L’ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, nel corso della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport ha parlato dello scontro fra Tomori e Ikone nella sfida fra Milan e Fiorentina che tante polemiche ha suscitato in casa viola: “Come si fanno vedere ai ragazzi i filmati dei tiri a giro, bisogna far vedere anche questo intervento per il tempismo con cui entra, non era facile. Proteste Fiorentina? Per me non è rigore".