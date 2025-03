"Fate passare la voglia ad Ausilio e Furlani". Criscitiello chiaro: "Sarebbe un buco nell’acqua stile Thiago Motta"

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così di Cesc Fabregas, tecnico del Como accostato spesso nelle ultime settimane anche alla panchina del Milan del prossimo anno: "Se l’Inter e il Milan hanno pensato, anche solo per un attimo, a Fabregas per il loro futuro allora fate passare la voglia ad Ausilio e Furlani perché sarebbe il secondo buco nell’acqua stile Thiago Motta. Lo avevamo detto tre settimane fa, lo ribadiamo oggi. Più che mai. Fabregas non è pronto per i grandi palcoscenici. Forse lo sarà tra 2, 3, 5 anni. Prima, però, deve capire che il Fabregas calciatore appartiene ad un’altra vita. Oggi sei solo l’allenatore del Como e per ambire a grandi piazze devi ancora fare tanta esperienza. Strano che uno come lui sia più quotato in Italia che in Inghilterra. Se è cosi bravo dovrebbe essere attenzionato maggiormente dalla Premier dove lo conoscono meglio per il suo passato.

Il Como gioca bene, concretizza poco, bene la fase di possesso a due tocchi ma per il resto troppe lacune e troppi black out. In sintesi: Fabregas è bravo ma non è un genio. In Italia ci sono almeno 20 allenatori più bravi di lui. Le big non facciano l’errore commesso da Giuntoli. Non guardate il nome ma guardate gioco ed esperienza. Allenare Bologna e Como è un campionato ma allenare Inter, Juve e Milan è un altro sport".