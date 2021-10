Femminile, Milan-Roma 1-1: gara a due facce per le rossonere

Dopo il brutto primo tempo, dove le rossonere vanno sotto 1-0, nella seconda metà di gara scende in campo totalmente un altro Milan, più cattivo, più offensivo e più grintoso. Ed è proprio all'inizio della ripresa che le rossonere trovano la rete dell'1-1, realizzata da un gran gol di Grimshaw. Le ragazze di Maurizio Ganz, poi, nel corso del secondo tempo dominano le giallorosse: pochi minuti dopo il gol del pareggia, Thomas si divora un gol a tu per tu con Ceasar. Le occasioni non mancano ma il Milan non trova il gol, grazie anche ai grandissimi salvataggi dell'ex portiere rossonero. Il match, quindi, termina 1-1.