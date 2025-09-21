Ferrara elogia la prestazione del Milan a Udine: "Veramente devastante"

Ferrara elogia la prestazione del Milan a Udine: "Veramente devastante"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:36News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Udinese-Milan, nel corso della nuova trasmissione di DAZN "Vamos", l'ex calciatore Ciro Ferrara ha commentato così la (grande) prestazione della formazione di Max Allegri al Bluenergy Stagium: 



"Prestazione veramente devastante del Milan. Devo dire la verità, difronte a un'Udinese che comunque aveva dimostrato in queste prime giornate di campionato di avere un rendimento molto molto alto. Qualità tecnica elevatissima, corsa, tanta, ma anche situazioni da un punto di vista tattico con giocatori sempre in movimenti. 

Il gol di Pulisic viene da un inserimento suo e Rabiot che gliel'ha dà, ma all'interno dell'area di rigore con spazi anche abbastanza ristretti e lui riesce a segnare. Veramente ci ha fatto vedere una grande prestazione secondo me il Milan". 