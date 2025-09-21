Adani su Allegri: "Ha finalmente proposto calcio, si è evoluto, e io ci ho sempre sperato e creduto"

Nel post partita di Udinese-Milan l'ex calciatore Daniele Adani è intervenuto nelle proprie stories Instagram commentando la grande prestazione della formazione di Max Allegri:

"Padre tempo sta operando. Sta operando in silenzio. Siate sinceri: da quant'è che dico che il progetto tecnico di Allegri sarebbe stato un progetto idealmente vincente nei concetti, almeno da metà luglio? Perché? Perché ho sempre creduto, aspettato e sperato, e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera.

Un calcio di proposto, di pressione, di dominio, attrattiva, che rileva il merito. Sul merito non c'è conflitto. Sul gioco siamo tutti d'accordo. Sull'attrattiva della proposta tecnica tutti ci vediamo, ci divertiamo e constatiamo che chi è in panchina sceglie in maniera vincente. Che un gol venga fatto con recupero in palla alta, che un gol venga fatto con proposta tecnica. che le azioni si svolgano a destra, dall'altra parte con quest'alternanza tra Modric, Rabiot, Pulisic e Estupinan. Con i 3 difensori che a turno hanno accompagnato tutti perché tutti hanno proposto, con Fofana che ha protetto Modric con struttura e equilibrio.

E viene fuori lo spettacolo. Io ci ho creduto dal primo giorno, di 5 anni fa. Ho aspettato e adesso, giustamente, chi sono i primi ad essere contenti? I tifosi della squadra allenata di Allegri e soprattutto gli sportivi che amano il calcio, lo rispettano, e da sempre con libertà e obiettività hanno combattuto chi voleva far passare buono un messaggio che non lo era".