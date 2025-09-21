Serie A, il programma della 4^ giornata: spicca il derby della Capitale. L'Inter contro il Sassuolo

di Federico Calabrese

Dopo la vittoria del Milan contro l'Udinese, prosegue oggi il programma della quarta giornata di Serie A. Spicca Lazio-Roma, il Napoli ospita il Pisa

Di seguito il programma di oggi e domani:

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY