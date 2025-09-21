Le pagelle di Tuttosport: Gimenez prezioso ma in affanno sotto porta. Pulisic decisivo, Modric da standing ovattino

Il Milan vince e convince a Udine imponendosi con un netto a 3 a 0 sulla formazione di Kosta Runjaic. Secondo i colleghi di Tuttosport, e senza neanche troppi dubbi, il migliore in campo è stato Christian Pulisic, autore di una prestazione sontuosa (voto 8,5): "Accentra l’attenzione dei bianconeri subendo molti falli a inizio match per vendicarsi con la doppia zampata vincente. Decisivo anche nel “ringhiare” su Kalstrom costringendolo all’errore sul raddoppio".

C'è da dire, comunque, che tutto il Milan ha fatto una gara di grande livello, come confermato i tanti, e quasi tutti, voti sopra al 6. Dai subentrati come Ricci (voto 6), De Winter (voto 6) e Nkunku (voto 6), a Loftus-Cheek (voto 6), passando ovviamente per chi ha giocato tutti e 90 i minuti ottenendo una valutazione anche superiore alla sufficienza. La linea dei 3 dietro bene, visto che Tomori (voto 6), Gabbia (voto 6,5) e Pavlovic (voto 6,5), non hanno praticamente mai sofferto le incursioni avversarie.

Il centrocampo è vero il vero reparto top di questa squadra, con Saelemaekers (voto 6,5), Fofana (voto 7), Modric (voto 7), Rabiot (voto 7) e Estupinan (voto 7), che hanno offerto una prestazione sontuosa. L'unica vera nota stonata della serata di Udine è stata ancora una Santiago Gimenez (voto 5,5), la cui prestazione è stata così commentata: "Prezioso nel lavoro senza palla, ma in affanno sotto porta. Non sfrutta un’ottima occasione nella prima parte del match".