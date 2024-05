Ferrè: "Se Fonseca al Milan proporrà quello che ha proposto al Lille, è chiaro che l'identikit dell'attaccante possa essere Zirkzee"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il match analyst Stefano Ferré di Match&Sport ha parlato di Milan svelando anche l'identikit dell'attaccante sul quale il Diavolo dovrebbe puntare nel prossimo calciomercato per sostituire Giroud. Queste le sue dichiarazioni.

"Sicuramente la punta è la priorità del Milan perché comunque la necessità è impellente, nel senso che la punta non c'è l'ha più. Come prima necessità serve la punta. Poi facendo un po', spiando un po' l'ultimo Fonseca, ho capito che la necessità che se Fonseca proporrà quello che ha proposto quest'anno, ovvero il 4-2-3-1 con la punta molto mobile, con la punta di manovra, brava a giocare spalle alla porta, che lega il gioco, che supporta proprio il trequartista, è chiaro che l'identikit possa essere Zirkzee, come caratteristiche. Soprattutto anche per il ruolo che fa fare agli esterni, quindi ha gli esterni come giocatori molto offensivi che devono puntare l'uomo e fare o l'ultimo passaggio o addirittura tirare. Quindi è chiaro che l'identikit va su Zirkzee".