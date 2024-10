Ferré su Leao: "Nessuna sostituzione punitiva. La sua prova è stata molto positiva"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', il match analyst Stefano Ferré ha parlato di Milan dopo la vittoria della formazione di Paulo Fonseca sul Club Brugge:

"Su Okafor va detto che in effetti, pur vedendolo poco, si notano miglioramenti rispetto a quando è arrivato. È sempre stato un giocatore cinico, ora sta emergendo anche dal punto di vista del carisma perché ha il desiderio e la qualità per dimostrare di saper saltare l'uomo con un tocco, con facilità, con semplicità, leggere anche poi, abbinando la qualità alla scelta. Legge la situazione.

Oggi (ieri, ndr), fa quella bella giocata di qualità, ma la gran giocata è la palla dietro dopo, la testa alta e la palla indietro, il cut-back. Quindi su Okafor va detto che la sua sfortuna è stare nel ruolo dove gioca Leao, che anche oggi, dico anche perché l'ho visto così con il Portogallo, magari un po' meno con il Milan, è rimasto più alto. Quando gioca più alto è paradossalmente più coinvolto, perché tocca più palloni. In 60' oggi ha toccato più palloni di quanti ne tocca mediamente in 90 nel Milan, e questo è un dato che ci fa pensare anche come debba essere coinvolto Leao. Lì più alto, fa più dribbling. Oggi su 9 dribbling tentati gliene sono riusciti 6.

Al di là della sostituzione che non è una sostituzione penso punitiva in questo caso, la prova di Leao a mio parere è stata molto positiva. E il modello è per renderlo così accesso, coinvolto, pericoloso, deve stare là, deve giocare nella trequarti avversaria, come fa nel Portogallo, dove infatti è più coinvolto. Poi è chiaro che lui è anche un giocatore con i dati indecifrabile perché è un po' umorale. Cioè quando sta bene, anche psicologicamente, è in grado anche di grandi giocate, quando magari è un po' sottotono, è più opaco. Quindi è difficile trovare la costanza nei dati di Leao, però se vogliamo evidenziare una similitudine questa è".