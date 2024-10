Ferrè vede il bicchiere mezzo pieno: "Il Milan se ne può uscire contento da Leverkusen"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di spogliatoio "Elastici", il match analyst Stefano Ferrè ha parlato di Milan dopo la sconfitta di Leverkusen contro il Bayer in Champions League:

"Il Milan se ne può uscire contento comunque, aldilà dell'episodio dubbio sul quale può recriminare, per il fatto di come la squadra si stia "Fonsechizzando". Perché ripeto, il fatto che sia così corta, così compatta, che non prende infilate centralmente ma con i cambi gioco, quasi accettati, voluti, indotti, i cambi giochi sul quinto.

Credo che al di là di questo, magari più coraggio...Fonseca ama tenere più il pallone il Milan l'ha tenuto poco. Poi nel secondo tempo ha prodotto, magari ha riempito poco l'area, ma comunque ha fatto 5 tiri in porta dall'area di rigore, tutti praticamente, anche i più pericolosi che non erano in porta. La fotografia della partita, al di là dell'episodio, il Milan che continua a stupire in positivo, a mio parere, in un campo difficile, la continuità di prestazione credo debba trovare, ed è per questo che cambia poco".