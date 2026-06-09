Ferri: "Slot o Glasner? Prima vorrei vedere dalla testa della società cosa succede"

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Giacomo Ferri, su TMW Radio, ha risposto così alla domanda su chi sarebbe meglio tra Arne Slot e Oliver Glasner per i rossoneri

L’estate assume un significato particolare per il Milan, chiamato a reagire dopo una stagione al di sotto delle aspettative. I risultati ottenuti non hanno soddisfatto né la società né la tifoseria, portando il club a interrogarsi sulle strategie più efficaci per il futuro.

La dirigenza sta esaminando attentamente la situazione per individuare un percorso che possa garantire maggiore competitività e continuità di rendimento. La volontà è quella di costruire basi solide per rilanciare il progetto sportivo e affrontare con maggiore fiducia le prossime sfide.

Per raggiungere questo obiettivo saranno necessarie programmazione, equilibrio e una visione chiara delle priorità. Il Milan sa che le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane avranno un peso rilevante e potranno influenzare in modo significativo il futuro della squadra. L’intenzione è aprire una nuova fase caratterizzata da crescita costante, stabilità e dalla possibilità di tornare a lottare per obiettivi importanti.

Nel frattempo l'ex calciatore Giacomo Ferri, su TMW Radio, ha risposto così alla domanda su chi sarebbe meglio tra Arne Slot e Oliver Glasner per i rossoneri: "Sinceramente non saprei dirti. Prima vorrei vedere dalla testa della società cosa succede. Quando i tasselli saranno messi al posto giusto si potrà ragionare sul tecnico, ma ad ora scegliere sarebbe complicato. Ad ogni modo devono muoversi in fretta, perché altrimenti i calciatori attenzionati sul mercato rifiuteranno di venire in un ambiente così".

