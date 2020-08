Festa: "Roma, Friedkin liquida Pallotta con 71,8 mln. Il resto sono debiti e impegni alla ricapitalizzazione"

Sul blog sul sito de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, giornalista del noto quotidiano economico, ha parlato così dell'acquisto della Roma da parte di Dan Friedkin: "Pallotta ha lasciato la Roma a per poche decine di milioni di euro di soldi veri: 71,8 milioni per la precisione. Lo si capisce dal comunicato emesso dalla Roma su richiesta della Consob. L’equity value, il prezzo pagato (in parole povere) i soldi veri che entreranno nella casse di Pallotta e soci per la quota di controllo del club è di 63,4 milioni di euro corrispondente a un prezzo di 0.1165 euro ad azione. Il prezzo pagato invece per le altre partecipazioni possedute dalla As Roma sarà di 8,4 milioni. Si arriva quindi a 71,8 milioni. Tutto il resto sono impegni a sostenere l’aumento di capitale già deliberato per 150 milioni o a rimborsare altri prestiti di Pallotta: un team shareholders loans da 111 milioni e un altro prestito al veicolo Stadio Tdv per 16 milioni, il che porta l’esborso di Friedkin a 199 milioni".