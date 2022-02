FIFA 22, Maignan nel Team of the week: assist e porta inviolata contro la Sampdoria

Mike Maignan è stato inserito nel Team of the Week di FIFA 22. Il portiere francese si è conquistato un posto tra i migliori della settimana per aver mantenuto la porta inviolata e aver offerto un assist spettacolare a Leao nell'ultimo match giocato e vinto contro la Sampdoria. Anche il Milan ha condiviso la nomina del numero sedici francese, la cui valutazione complessiva è risultata pari ad 86.